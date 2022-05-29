На Донеччині 115 гірників залишились під землею через знеструмлення - ОВА

На Донеччині 115 гірників залишились під землею через знеструмлення - ОВА

На магістральній лінії електропередач спрацював аварійний захист.

У Торецьку Донецької області 115 гірників залишились під землею через знеструмлення: 112 на шахті "Центральній", 3 – на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На магістральній лінії електропередач 330 кВ спрацював аварійний захист – знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів", - повідомив він.

Відновлювальні роботи вже розпочалися, необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів дротів.

Також через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку окупанти йдуть у наступ і посилили обстріли авіацією.

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