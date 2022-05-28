У Донецькій області зупинила роботу Слов'янська ТЕС

Компанія ​​"Донбасенерго" повідомила про зупинення роботи Слов’янської ТЕС від 27 травня 2022 року.

"Донбасенерго" зупинило роботу Слов'янської ТЕС.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що упродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян.

"З метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей, ПАТ "Донбасенерго" прийнято рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС 27 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання від 2014 року розташована на непідконтрольній Україні території).

Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

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