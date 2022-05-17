Очолив ТЕС на окупованій Луганщині: працівника ДТЕК підозрюють у держзраді

Очолив ТЕС на окупованій Луганщині: працівника ДТЕК підозрюють у держзраді

Начальнику одного з департаментів "ДТЕК Східенерго" повідомили про підозру у державній зраді. Чоловік погодився на співпрацю з окупаційною владою в Луганській області.

Про це 17 травня повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Так, всупереч наказу про тимчасове призупинення виробничої діяльності Луганської ТЕС, він надав згоду на зайняття посади її керівника та за участі представника "ЛНР" незаконно відновив роботу електростанції під контролем Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру у державній зраді головам двох районних судів на Луганщині та Харківщині.

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