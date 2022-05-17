Мешканцям Хмельниччини дозволили ходити до лісів

У Хмельницькій області пом'якшили заборону на відвідування лісів.

Хоч мешканцям області відвідувати ліси дозволили, але чинними залишилися деякі заборони. Зокрема, щодо розпалювання вогнищ.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

У новому наказі очільник регіону забрав заборону цивільним мешканцям відвідувати ліси. Втім, досі не можна в’їжджати туди на транспортних засобах. Винятками є випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина використовує велосипед.

Зазначається, що заборона не поширюється на правоохоронців, військових, представників влади й постійних лісокористувачів лише на час виконання ними своїх службових повноважень.

Ці обмеження діятимуть до завершення воєнного стану, наголосив Гамалій.

До слова, від кінця березня було заборонено відвідувати місцеві ліси. Обмеження обласна військова адміністрація запровадила, абив умовах війни запобігти лісовим пожежах. Однак тепер його вирішили послабити.

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