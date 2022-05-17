Жителям Хмельницкой области разрешили ходить в леса

В Хмельницкой области смягчили запрет на посещение лесов.

Хотя жителям области посещать леса разрешили, но остались некоторые запреты. В частности, по разжиганию очагов.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

В новом приказе глава региона забрал запрет гражданским жителям посещать леса. Впрочем, пока нельзя въезжать туда на транспортных средствах. Исключения являются случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или человек использует велосипед.

Отмечается, что запрет не распространяется на правоохранителей, военных, представителей власти и постоянных лесопользователей только при выполнении ими своих служебных полномочий.

Эти ограничения будут действовать до завершения военного положения, подчеркнул Гамалий.

К слову , с конца марта было запрещено посещать местные леса. Ограничение областная военная администрация ввела, чтобы в условиях войны предотвратить лесные пожары. Однако теперь его решили ослабить.

Читайте также: