В Донецкой области остановила работу Славянская ТЭС

Компания "Донбассэнерго" сообщила об остановке работы Славянской ТЭС с 27 мая 2022 года.

"Донбассэнерго" остановило работу Славянской ТЭС.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в последние дни Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны россиян.

"В целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО "Донбассэнерго" принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", — говорится в сообщении.

ПАО «Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 расположена на неподконтрольной Украине территории).

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.

Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ и тепло для украинцев.

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