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В Україні зареєстроване представництво Starlink

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В Україні зареєстроване представництво Starlink

Житомирська міська рада

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні зареєстрували Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX.

Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".

Про це міністр написав у Мережі 27 квітня.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!" – йдеться в короткому повідомленні.

Нагадаємо, в середині квітня Федоров повідомив, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Зазначимо, що 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету – обладнання Starlink. Сталося це після звернення голови Мінцифри. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

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