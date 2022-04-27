Китайська компанія DJI призупинить поставки дронів до РФ та України через війну

Китайська компанія DJI призупинить поставки дронів до РФ та України через війну

Китайська компанія DJI Technology Co Ltd, що спеціалізується на виробництві безпілотників, заявила про тимчасове призупинення бізнесу в Росії та Україні, щоб не допустити використання своєї продукції у бою.

Це перша велика компанія Китаю, яка вирішила припинити продаж своїх товарів у росії після початку війни в Україні.

Про це пише Reuters.

На відміну від багатьох західних фірм, які вийшли з Росії на знак протесту проти її вторгнення в Україну, китайські компанії залишилися там, відповідно до позиції Пекіна щодо утримання від критики Москви.

Представник DJI пояснив, що призупинення бізнесу має на меті позначити не ставлення до якоїсь однієї країни, йдеться про принципи компанії.

"DJI категорично не приймає будь-яке використання наших дронів з метою заподіяння шкоди, і ми тимчасово призупиняємо продажі в цих країнах, щоб гарантувати, що ніхто не використовує наші дрони в бою", - йдеться у заяві компанії.

Представник DJI також визнав, що в Інтернеті спливали відео, що вказують на використання російськими військами дронів компанії під час "спеціальної військової операції". Водночас він наголосив, що вагомих доказів цьому поки що немає. Також він заявив, компанія не має інструментів для обмеження використання своєї продукції будь-якою стороною.

Приватна компанія DJI не оприлюднює фінансову інформацію, але дослідницька компанія Drone Analyst підрахувала, що у 2020 році її дохід від обладнання склав 2,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, у Китаї виступили за підтримку мирного врегулювання в Україні.

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