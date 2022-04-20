Подаровані нашій державі дрони будуть відправлені протягом поточного тижня, а за ними будуть й інші постачання.

Виробник дронів-камікадзе Switchblade подарував Україні 100 безпілотників Quantix Recon.

Як йдеться у повідомленні компанії, сто БпЛА Quantix Recon буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Глава та виконавчий директор AeroVironment пан Вахід Навабі представив БпЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня та зазначив: "Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється".

За словами Навабі, здобута дронами Quantix Recon інформація дозволить планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

"Для AeroVironment – велика честь підтримувати народ України", – підкреслив пан Навабі.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що "повітряний парк ЗСУ дещо збільшився".

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