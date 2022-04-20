Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.

Производитель дронов-камикадзе Switchblade подарил Украине 100 беспилотников Quantix Recon.

Как говорится в сообщении компании, 100 БпЛА Quantix Recon будут предоставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Глава и исполнительный директор AeroVironment господин Вахид Наваби представил БПЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: "Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей поля боя, который динамично изменяется".

По словам Наваби, добытая дронами Quantix Recon информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

"Для AeroVironment – ​​большая честь поддерживать народ Украины", – подчеркнул господин Наваби.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что "воздушный парк ВСУ несколько увеличился".

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