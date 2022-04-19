Неделю ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сына: история 70-летней матери

Во время оккупации Бучи под Киевом россияне убили сына 70-летней Надежды Трубчаниновой, тело которого она искала неделю, чтобы похоронить.

Об этом пишет Бучанский городской совет.

Отмечается, что Надежда не покинула Киевскую область, которая частично и временно была под оккупацией врага, только потому, чтобы провести своего ребенка в последний земной путь. Женщина ежедневно ездила автостопом из своей деревни в разрушенную Бучу в надежде найти сына. И через неделю она наконец-то его нашла.

"Надежда потратила больше недели, пытаясь вернуть сына домой для надлежащего захоронения. Похороны прошли в субботу (16 апреля — ред.)", — написал в своем инстаграме фотограф Associated Press Родриго Адб, сделавший фотографии похорон.

Следует отметить, что в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что по состоянию на вечер субботы, 16 апреля, полиция обнаружила в Буче более 420 человек, которых убили российские оккупанты. Более 300 тел пока не идентифицированы. По его словам, большинство людей были застрелены из автоматического оружия, а также снайперской винтовки. Он также отметил, что еще более 200 человек в Киевской области пропали без вести.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.