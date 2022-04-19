Покидал поле с помощью врачей: Малиновский травмировался в матче Серии А

Покидал поле с помощью врачей: Малиновский травмировался в матче Серии А

Руслан повредил колено в игре с "Вероной".

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил повреждение во время поединка 33-го тура Серии А против "Вероны", в котором "бергамаски" потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

Руслан вышел в стартовом составе, однако уже на 34-й минуте вынужден был покинуть поле из-за травмы. Украинец пытался сорвать атаку соперника, однако в результате своего же фола травмировал колено.

Сегодня, 19 апреля, Малиновский пройдет углубленное медицинское обследование. После него станет понятно, настолько серьезна его травма, и сколько времени футболисту понадобится на восстановление.

В нынешнем сезоне Руслан провел 26 матчей в составе "Аталанты" в Серии А, забил 6 голов и совершил два ассиста.

После 32 сыгранных матчей "Аталанта" с 51 баллом размещается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Напомним, 1 июня сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Читайте также:

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына

Украина завоевала пять медалей во второй соревновательный день на "Играх непокоренных", из них - два "золота"

"Предлагаю посетить Бучу, Бородянку или Ирпень": Беленюк призвал МОК отстранить РФ и Беларусь