Арестович прокомментировал предоставление Украине оружия и самолетов

В Украину продолжает поступать вооружение от государств-партнеров.

Также несколько увеличился воздушный парк Вооруженных Сил Украины.

Об этом 20 апреля на брифинге сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Продолжает поступать вооружение: военная техника. Вы все видели сообщения о том, что поступили самолеты, но давайте сформулируем это так: воздушный парк ВСУ несколько увеличился. На этом пока все", — сказал Арестович.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 20 апреля

Напомним, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях сохраняется напряженная ситуация, а на отдельных участках продолжаются бои.

Читайте также: