Арестович прокомментировал предоставление Украине оружия и самолетов

В Украину продолжает поступать вооружение от государств-партнеров.
Также несколько увеличился воздушный парк Вооруженных Сил Украины.
Об этом 20 апреля на брифинге сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Продолжает поступать вооружение: военная техника. Вы все видели сообщения о том, что поступили самолеты, но давайте сформулируем это так: воздушный парк ВСУ несколько увеличился. На этом пока все", — сказал Арестович.
Напомним, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях сохраняется напряженная ситуация, а на отдельных участках продолжаются бои.
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