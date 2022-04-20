Арестович прокоментував надання Україні зброї та літаків

До України продовжує надходити озброєння від держав-партнерів.
Також дещо збільшився повітряний парк Збройних сил України.
Про це 20 квітня під час брифінгу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Продовжує надходити озброєння: воєнна техніка. Ви всі бачили повідомлення про те, що надійшли літаки, але давайте сформулюймо це так: повітряний парк ЗСУ дещо збільшився. На цьому поки все", - сказав Арестович.
Нагадаємо, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях зберігається напружена ситуація, а на окремих ділянках тривають бої.
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