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Арестович прокоментував надання Україні зброї та літаків

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Арестович прокоментував надання Україні зброї та літаків

УНІАН

До України продовжує надходити озброєння від держав-партнерів.

Також дещо збільшився повітряний парк Збройних сил України. 

Про це 20 квітня під час брифінгу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Продовжує надходити озброєння: воєнна техніка. Ви всі бачили повідомлення про те, що надійшли літаки, але давайте сформулюймо це так: повітряний парк ЗСУ дещо збільшився. На цьому поки все", - сказав Арестович. 

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 20 квітня

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 20 квітня

Нагадаємо, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях зберігається напружена ситуація, а на окремих ділянках тривають бої.

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