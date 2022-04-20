Арестович прокоментував надання Україні зброї та літаків

До України продовжує надходити озброєння від держав-партнерів.

Також дещо збільшився повітряний парк Збройних сил України.

Про це 20 квітня під час брифінгу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Продовжує надходити озброєння: воєнна техніка. Ви всі бачили повідомлення про те, що надійшли літаки, але давайте сформулюймо це так: повітряний парк ЗСУ дещо збільшився. На цьому поки все", - сказав Арестович.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 20 квітня

Нагадаємо, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях зберігається напружена ситуація, а на окремих ділянках тривають бої.

Читайте також: