Арестович про бої на Харківщині: "Тихенько, тактично, але наступаємо"

Генштаб Збройних сил повідомляє про декілька звільнених населених пунктів.

На Харківщині тривають активні бої. Про це сьогодні, 20 квітня, під час брифінгу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Збройні сили дають гідну відсіч. Як повідомив генштаб ЗСУ на Харківщині було звільнено декілька населених пунктів:

"На Харківщині тривають бої і генеральний штаб ЗСУ заявляє про декілька звільнених населених пунктів. Тобто там ми тихенько, тактично, але наступаємо. Головним напрямком зосередження зусиль противника залишається Ізюмський напрямок. Від Ізюму на Слав'янськ. Там вони зосередили свої війська. Там намагаються просунутися, але марно. Їм поки ще не вдається. Хоча анонсовані ними страшний наступ триває вже третю добу", - сказав Арестович у своєму зверненні.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 20 квітня

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