Франція готова надати Україні гарантії безпеки - Politico

Французька влада може надати Україні гарантії безпеки, які були б альтернативою вступу до НАТО.

Відповідні рішення обговорили на засіданні G-7 у вівторок, 19 квітня. Для їхньої реалізації потрібна нова міжнародна структура.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на своє джерело в Єлисейському палаці.

Джерело видання стверджує, що такий варіант досягнення мирних домовленостей між Києвом та Москвою був підтриманий Парижем у вівторок, 19 квітня, під час відеоконференції.

Також радник президента Еммануеля Макрона заявив журналістам, що нібито Франція готова надати Україні "достатньо надійні гарантії безпеки", які могли б запобігти новому російському вторгненню.

"Нам знадобиться міжнародна структура, щоб задовольнити ці потреби", — зазначив він.

Нагадаємо, очільники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО провели онлайн-зустріч, під час якої обговорили свої дії щодо підтримки України та майбутні гарантії безпеки.

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