Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Французские власти могут предоставить Украине гарантии безопасности, которые были бы альтернативой вступления в НАТО.

Соответствующие решения обсудили на заседании G-7 во вторник, 19 апреля. Для их реализации требуется новая международная структура.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Источник издания утверждает, что такой вариант достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой был поддержан Парижем во вторник, 19 апреля, на видеоконференции.

Также советник президента Эммануэля Макрона заявил журналистам, что якобы Франция готова предоставить Украине "достаточно надежные гарантии безопасности", которые могли бы предотвратить новое российское вторжение.

"Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности", — отметил он.

Напомним, главы США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили свои действия по поддержке Украины и предстоящие гарантии безопасности.

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