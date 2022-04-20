Президент Евросовета Шарль Мишель посетил разрушенную Бородянку

Президент Европейского совета Шарль Мишель 20 апреля посетил разрушенную россиянами Бородянку.

По его словам, история не забудет военные преступления, которые в этом городе совершили российские оккупанты.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", — написал Мишель.