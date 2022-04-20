Президент Евросовета Шарль Мишель посетил разрушенную Бородянку

Президент Европейского совета Шарль Мишель 20 апреля посетил разрушенную россиянами Бородянку.
По его словам, история не забудет военные преступления, которые в этом городе совершили российские оккупанты.
Об этом он написал в своем Твиттере.
"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", — написал Мишель.
В Бородьянке.— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022
Как Bucha and too много других городов в #Ukraine
History будет не forget the war crimes that have been committed here.
There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe
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