Російська армія "денацифікувала" елеватор на Дніпропетровщині (фото)

У ніч проти 27 квітня окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загарбники "денацифікували" елеватор.

Який вигляд він тепер має, показав голова обласної ради Микола Лукашук.

Він зазначив, що російська армія розуміє, що такі об'єкти не становлять жодної загрози для РФ, але навмисно влаштовують терор.

"Денацифікований, демілітарізований елеватор. Нелюди. Обстрілюють об‘єкти підприємств, від яких залежить не лише наша продовольча безпека, але й безпека інших країн", - написав Лукашук.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

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