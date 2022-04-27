Российская армия "денацифицировала" элеватор на Днепропетровщине (фото)

В ночь на 27 апреля оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Захватчики "денацифицировали" элеватор.

Как теперь он выглядит, показал председатель областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что российская армия понимает, что такие объекты не представляют никакой угрозы для РФ, но намеренно устраивают террор.

"Денацифицированный, демилитаризованный элеватор. Нелюди. Обстреливаются объекты предприятий, от которых зависит не только наша продовольственная безопасность, но и безопасность других стран", — написал Лукашук.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук

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