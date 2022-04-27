Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

У ніч проти 27 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа", - написав він.

Рятувальники кілька годин гасили вогонь. Один працівник підприємства поранений, його госпіталізували.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 26 квітня підрозділ ППО збив російську ракету з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни

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