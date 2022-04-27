У Курській області Росії спрацювала система ППО

У Курській області Росії в ніч проти 27 квітня місцеві мешканці чули вибухи. За попередніми даними, там спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомив губернатор Роман Старовойт у себе в Telegram.

За його словами, жертв та руйнувань немає. Подробиці Старовойт пообіцяв розповісти пізніше.

"Сьогодні вночі, о 2:45, багато жителів Курська чули хлопки. Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Жертв та руйнувань немає. Подробиці повідомлю трохи згодом", - йдеться у повідомленні.

Російські засоби масової пропаганди опублікували нібито відео роботи ПВО. Однак на ньому цього не видно та не чутно.

Нагадаємо, очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Декілька хвилин перед цим він писав про гучні вибухи.

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