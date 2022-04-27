В Курской области России сработала система ПВО

В Курской области России в ночь на 27 апреля местные жители слышали взрывы. По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт у себя в Telegram.

По его словам, жертв и разрушений нет. Подробности Старовойт пообещал рассказать позже.

"Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже", — говорится в сообщении.

Российские средства массовой пропаганды опубликовали якобы видео работы ПВО. Однако на нем ничего не видно и не слышно.

Напомним, глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Несколько минут до этого он писал о громких взрывах.

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