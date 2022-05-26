"Робіть висновки": Лукашенко хоче, щоб армія Білорусі вчилась на уроках війни Росії проти України

"Робіть висновки": Лукашенко хоче, щоб армія Білорусі вчилась на уроках війни Росії проти України

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що армія Білорусі повинна вчитись на уроках війни Росії проти України.

Він доручив міністру оборони Білорусі "спостерігати за війною та роботи висновки".

Про це білоруський диктатор заявив 26 травня під час візиту до Міністерства оборони, пишуть білоруські пропагандисти.

Лукашенко заявив, що оснащувати армію Білорусі потрібно на основі висновків війни Росії проти України. Диктатор додав, що до війни він по-іншому ставився до оснащення армії.

"І знову ж таки абсолютно відверто військова операція Російської Федерації в Україні нас багато чому навчила. Я від нього (міністра оборони – ред.) вимагав постійно: "Дивись навколо, спостерігай, роби висновки, уроки, уроки та ще раз уроки!" Як мені було повідомлено, уроки зроблено", - завив сампроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко зізнався в тому, що білоруська зброя є затребуваною "для потреб Росії". Держави мають спільні програми, над якими сьогодні інтенсивно працюють.

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