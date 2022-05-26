На Житомирщині на блокпості правоохоронці виявили в мікроавтобусі автомат, набої та корпус гранати

На Житомирщині на блокпості правоохоронці виявили в мікроавтобусі автомат, набої та корпус гранати

На одному з блокпостів у Житомирській області правоохоронці зупинили мікроавтобус, у якому було чимало озброєння.

Під час огляду правоохоронці виявили автомат Калашникова, понад пів сотні набоїв, корпус гранати і кілька запалів. Наразі розслідування встановлює походження зброї.

Про це повідомила пресслужбі поліції Житомирській області.

"Поліцейські відділення №2 (Попільня) Житомирського райуправління отримали інформацію про те, що у транспортному засобі житель місцевої громади може перевозити небезпечні речі. Відтак на блокпосту правоохоронці зупинили для перевірки Volkswagen T4 під керуванням жителя одного із сіл", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, речі належать пасажирові мікроавтобуса - 49-річному жителю громади. Втім, законних підстав на їх зберігання чоловік не має. Поліціявилучила нелегальні зброю та боєприпаси. Усе направили на експертне дослідження. Наразі тривають перевірки щодо походження зброї і боєприпасів.

Відкриоо кримінальне провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавленням волі на термін від трьох до семи років.

Як повідомлялося, МВС спільно з Мінцифри запустили в застосунку "Дія" опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Проголосувати можуть лише повнолітні. Опитування щодо вогнепальної зброї триватиме сім днів.

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