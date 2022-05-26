Тренер збірної України з волейболу спробував виправдати гравців, які поїхали до Росії: не схвалюю те, що зараз у них кидають камінням

Тренер збірної України з волейболу спробував виправдати гравців, які поїхали до Росії: не схвалюю те, що зараз у них кидають камінням

Керманич чоловічої команди України з волейболу Угіс Крастіньш обурений критикою українських гравців, які виступали в Росії.

Так, латвійський фахівець наголосив на тому, що спортсмени просто зробили свій вибір на користь якіснішого чемпіонату.

Про це Крастіньш сказав в ефірі Youtube-каналу "Даня".

"Окей, хлопці пішли в російський чемпіонат, щоб розвиватися, а не тому, що там, як кажуть, "шалені гроші". І зараз кидати в них каміння через це... Я не схвалюю таке".

Попри це, Крастінш вважає, що основне це те, що всі українські волейболісти розірвали контракти з російськими клубами після початку повномасштабного вторгнення.

"Ніхто з них більше не грає там. Що трохи складно для мене, що не всі люди це розуміють. Зараз, у цій ситуації з війною, вся Європа, весь світ, усі мої друзі, з якими я розмовляв, допомагають Україні тим чи іншим. Ми намагаємося допомогти українцям. Коли вся Європа і весь світ об'єднані для цього, влаштовувати сварки в Україні між своїми ж... Це важко сприймати", - зазначив керманич "синьо-жовтих".

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