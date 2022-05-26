Швейцарія конфіскує активи соратника Януковича на понад 100 мільйонів доларів

Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків.

Рішення швейцарського уряду не пов'язане із санкціями, запровадженими проти Росії 2022 року.

“На засіданні 25 травня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення про порушення справи про адміністративну конфіскацію активів, заморожених у Швейцарії після української революції у лютому 2014 року. Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації цих активів”, - йдеться у повідомленні.

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“Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. FAC визначить, чи дотримані умови конфіскації. Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті Україні”, - зазначається у пресрелізі.

Федеральна рада доручила міністерству фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC).

Ексдепутата від "Партії Регіонів" Юрія Іванющенка називають "Юрою Єнакіївським". Після втечі ексрегіонала з України його оголосили у міжнародний розшук. Прокуратура почала розслідування двох кримінальних проваджень щодо розкрадання 177 мільйонів гривень так званих "кіотських коштів", які були виділені на утеплення та ремонт шкіл Донецької, Луганської областей та рейдерське захоплення Одеського ринку “7-й кілометр”.

Колишній регіонал Юрій Іванющенко оголошений у розшук

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