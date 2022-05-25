Росія шантажує світ, намагаючись скасувати санкції в обмін на розблокування експорту з України - Кулеба

Росія шантажує світ, намагаючись скасувати санкції в обмін на розблокування експорту продовольства з України.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Тепер Росія шантажує світ, вимагаючи скасувати санкції в обмін на розблокування експорту продовольства з України. Будь-який іноземний політик чи чиновник, який може подумати прийняти цю гру, повинен спочатку відвідати могили вбитих українських дітей і поспілкуватися з їхніми батьками”, - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що в Україні у найближчий час почне дорожчати м'ясо.
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