Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта из Украины - Кулеба

Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта из Украины - Кулеба

Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта продовольствия из Украины.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Теперь Россия шантажирует мир, требуя отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта продовольствия из Украины. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать принять эту игру, должен сначала посетить могилы убитых детей и пообщаться с их родителями”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что в Украине в ближайшее время начнет дорожать мясо.

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