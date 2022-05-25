Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта из Украины - Кулеба

Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта продовольствия из Украины.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
“Теперь Россия шантажирует мир, требуя отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта продовольствия из Украины. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать принять эту игру, должен сначала посетить могилы убитых детей и пообщаться с их родителями”, — отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что в Украине в ближайшее время начнет дорожать мясо.
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