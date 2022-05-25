Леди Гага снялась в новом клипе в наряде от украинского дизайнера

Суперзвезда выбрала невероятный образ.

Во время 75-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма "Топ Ган: Мэверик", где сыграл Том Круз. Саундтрек Hold My Hand к этому фильму написала и исполнила певица Леди Гага, а также снялась в завораживающем клипе, который состоял из нарезок новой части, фильма 1986 года и исполнения Гаги.

Сама же певица появляется в ролике в двух образах - форме пилота и невероятном летящем платье, которое развевается на ветру, пока она исполняет свою балладу на черном фортепиано. Автором платья певицы является украинский бренд Lever Couture, созданный Лесей Верлингьери.

Леди Гага / Фото: скриншот с видео

Во время работы над этим платьем вдохновение Леся нашла в воздушной теме, которая вращается вокруг фильма, а также ультрафункциональных тканях, спортивной одежде и авангардной эстетике.

Леди Гага / Фото: скриншот с видео

Фасон платья напоминает раскрытый парашют, а переплетенные хвосты подола достигают в длину более 183 метром. Изготовлен наряд из выстиранной и обработанной шелковой ткани.

Но это не первый раз, когда основатель Lever Couture работает с Леди Гагой. Ранее она уже разрабатывала для певицы различные оригинальные наряды, а также в образе от Леси не так давно блистала во время своего выступления другая суперзвезда - Дженнифер Лопес.

Читайте также: