Леди Гага снялась в новом клипе в наряде от украинского дизайнера

Суперзвезда выбрала невероятный образ.
Во время 75-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма "Топ Ган: Мэверик", где сыграл Том Круз. Саундтрек Hold My Hand к этому фильму написала и исполнила певица Леди Гага, а также снялась в завораживающем клипе, который состоял из нарезок новой части, фильма 1986 года и исполнения Гаги.
Сама же певица появляется в ролике в двух образах - форме пилота и невероятном летящем платье, которое развевается на ветру, пока она исполняет свою балладу на черном фортепиано. Автором платья певицы является украинский бренд Lever Couture, созданный Лесей Верлингьери.
Во время работы над этим платьем вдохновение Леся нашла в воздушной теме, которая вращается вокруг фильма, а также ультрафункциональных тканях, спортивной одежде и авангардной эстетике.
Фасон платья напоминает раскрытый парашют, а переплетенные хвосты подола достигают в длину более 183 метром. Изготовлен наряд из выстиранной и обработанной шелковой ткани.
Но это не первый раз, когда основатель Lever Couture работает с Леди Гагой. Ранее она уже разрабатывала для певицы различные оригинальные наряды, а также в образе от Леси не так давно блистала во время своего выступления другая суперзвезда - Дженнифер Лопес.
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