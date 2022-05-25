Ожесточенное сражение на Донбассе: эксперт сообщил срок, в течение которого разрешится противостояние

Ожесточенное сражение на Донбассе: эксперт сообщил срок, в течение которого разрешится противостояние

По словам генерал-лейтенанта, стратегическая операция российских войск тормозит.

Вторая наступательная стратегическая операция русских войск исчерпывается по силам, а задачи по времени и территориям до конца не выполнены, потому бросаются последние резервы, чтоб выполнить задание Путина.

Об этом рассказал украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире марафона FreeДОМ.

"Сейчас мы используем любую возможность уничтожать живую силу, оружие и технику противника, чтобы ослабить его, а также перейти в стадию оперативного противостояния. Это, скорее всего, решится в течение недели. Надеюсь, что в результате, они перейдут к оборонным действиям"., что позволит нам формировать стратегический резерв, включая новую технику, которая начала поставлять нам Запад. Это более точное, мощное современное оружие", — отметил Романенко.

Он добавил, что нельзя исключать сценарий наступления врага с севера.

"Есть группировка врага со стороны Беларуси, Приднестровья. Теперь он создает ее на северо-востоке на границе. Это делается с целью отвлечь наши силы и невозможности опрокидывания сил в наиболее трудные пункты — в Северодонецк, Лисичанск, Славянск", — добавил Романенко.

Напомним, американский финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны и западная цивилизация может не пережить ее.

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