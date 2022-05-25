Ад на востоке: эксперт сообщил, где именно в Украине идут самые ожесточенные бои

Ад на востоке: эксперт сообщил, где именно в Украине идут самые ожесточенные бои

Еще два месяца назад Россия объявила большое сражение за Донбасс.

На Донбасском плацдарме сосредоточена основная масса российских оккупационных подразделений.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал об этом в эфире марафона "FreeДОМ".

"В районе Северодонецка — самая сложная ситуация. Лисичанск. Есть угроза для Бахмута. Весь этот район. Это обусловлено тем, что кафиры не считаются с собственными потерями и потерями техники", — сказал Коваленко.

Он отметил, что враг хочет довести до конца поставленную перед ним задачу – окружить Северодонецк и Лисичанск, именно в окружении продвигаться вперед.

"Они не способны на полномасштабное наступление по целому фронту, они не способны на наступление в других направлениях, например, Николаевском, или развивать ситуацию в Запорожье. Но ад там продолжается. Фактивически это происходит уже второй месяц. Еще два месяца назад Россия объявила большое сражение за Донбасс. И сейчас она продвигается маленькими шагами, но уже достигла тактических стратегически важных населенных пунктов", — добавил Коваленко.

Аде он отметил, что Харьковская, Черниговская, Киевская области демонстрируют то, что тактика ВСУ, которая заключается в ведении оборонных действий и контрнаступления, работает.

Напомним, россияне активизировали бомбардировщики для поиска позиций украинского ПВО.

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