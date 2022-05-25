Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 26 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 26 мая

Днепр, как и другие города Украины, находится под угрозой ракетных обстрелов России.

Однако ситуация в городе контролируемая, но если вы хотите выехать в более безопасные места, то для этого можно воспользоваться частным транспортом, поездами или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 26 мая в пределах Украины:

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1

06:40 42/41 Львов — Днепр

14:26 41/42 Днепр – Львов

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 797 Днепр – Львов

21:26 86/85 Им. Т. Шевченко – Львов

21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1

21:57 92/91 Знаменка — Одесса-Главная

22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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