Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 26 мая

Днепр, как и другие города Украины, находится под угрозой ракетных обстрелов России.
Однако ситуация в городе контролируемая, но если вы хотите выехать в более безопасные места, то для этого можно воспользоваться частным транспортом, поездами или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 26 мая в пределах Украины:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 06:40 42/41 Львов — Днепр
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 21:26 86/85 Им. Т. Шевченко – Львов
- 21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1
- 21:57 92/91 Знаменка — Одесса-Главная
- 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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