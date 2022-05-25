Світлана Лобода на третій місяць війни в Україні відкрила центр допомоги для постраждалих

Світлана Лобода на третій місяць війни в Україні відкрила центр допомоги для постраждалих

Співачка Світлана Лобода знайшла новий спосіб, як допомогти українцям, які постраждали від війни, яку вороже розв'язала Росія.

Виконавиця розповіла, що щодня отримує в соцмережах повідомлення від людей, які діляться з нею пережитими жахіттями та своїми переживаннями.

Як зазначила Світла, вона завжди зі сльозами на очах читає ці листи. Тож вона не може стояти осторонь та хоче чимось допомогти. Задля цього виконавиця вирішила відкрити центр психологічної допомоги для всіх, хто постраждав від жахливої війни.

"За останні три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кожного змінилося до невпізнанності. Коли я отримую ваші листи, я читаю їх завжди зі сльозами на очах. Неможливо звикнути до нових реалій, неможливо забути пережитий жах, складно впоратися з новими умовами життя, з невпевненістю в завтрашньому дні, а часом - з розпачом. Я знаю ці почуття, бо сама переживаю ці почуття. Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей. Спілкуватися та допомагати на широкому рівні, залучити професіоналів, з якими працюю сама", - поділилася співачка в Instagram.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана розповіла, що разом з командою професіоналів відкрила в Telegram чат-бот, куди може звернутися кожен охочий та отримати психологічну допомогу. Також співачка створила LOBODA Help Center, де будуть відбуватися реальні зустрічі з психологами.

Також в рамках LOBODA Help Center усім постраждалим від війни буде надаватися матеріальна допомога.

"Я обіцяю, що почую всіх! Тільки разом ми зможемо пройти цей складний шлях у нашій спільній новій реальності. Ми разом обов'язково впораємося", - розповіла Лобода.

Зазначимо, Світлана Лобода лише наприкінці лютого заговорила про війну в Україні. Однак мовчала про те, що Росія напала. Вже в березні співачка почала публічно говорити про те, що РФ вороже вторглася на територію України.

Також Світлана почала займатися благодійністю та відправляла до України гуманітарну допомогу.

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