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У "Дії" запустили опитування про вогнепальну зброю для цивільних

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У "Дії" запустили опитування про вогнепальну зброю для цивільних

Фото: УНІАН

МВС спільно з Мінцифри запустили в застосунку "Дія" опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Проголосувати можуть лише повнолітні.

Опитування щодо вогнепальної зброї триватиме сім днів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в мережі 25 травня.

"Спільно з Міністерством внутрішніх справ запускаємо опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Проголосувати ви можете за кілька кліків у застосунку "Дія", – йдеться в повідомленні.

Так, у розділі "Послуги" потрібно клікнути на "Опитування" та обрати один із трьох запропонованих варіантів.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про цивільний обіг зброї. 

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