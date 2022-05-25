У "Дії" запустили опитування про вогнепальну зброю для цивільних

МВС спільно з Мінцифри запустили в застосунку "Дія" опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Проголосувати можуть лише повнолітні.
Опитування щодо вогнепальної зброї триватиме сім днів.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в мережі 25 травня.
"Спільно з Міністерством внутрішніх справ запускаємо опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Проголосувати ви можете за кілька кліків у застосунку "Дія", – йдеться в повідомленні.
Так, у розділі "Послуги" потрібно клікнути на "Опитування" та обрати один із трьох запропонованих варіантів.
Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про цивільний обіг зброї.
Читайте також: