"Усі проти Росії": окупанти шоковані тим, що світ допомогає Україні зі зброєю

"Усі проти Росії": окупанти шоковані тим, що світ допомогає Україні зі зброєю

Російські окупанти дивуються тому, наскільки світ налаштований проти Росії.

Вояки шоковані тим, скільки і хто постачає Україні зброю.

Про це йдеться в розмові, яку перехопила СБУ.

За словами окупантів - героїв розмови, це констрастує з підкріпленням загарбників,оскільки їм везуть лише "молодих довбнів", у яких навіть бронежилетів немає.

"Американцы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии", - дивується окупант.

Він додає, що з поповненням особового складу в них справи кепські, бо їде самий молодняк.

"Молодняк, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать...", – говорить один окупант іншому.

Нагадаємо, російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні.

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