Називав сином і чекав на СБУ: мешканець Харківщини переховував у себе 19-річного росіянина

Російський окупант ховався вдома у місцевого мешканця в селищі Шестакове в Харківській області.
Окупанти колоною з п'яти танків заїхали на територію України. Втім, молодик вирішив не брати участь у "військовій операції", а тому змушений був ховатися.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Затриманий 19-річний загарбник розповів, що родом із Кривого Рогу. Там досі проживають його родичі. Втім, він переїхав до анексованого Росією Криму. Згодом отримав громадянство Російської Федерації. Має звання рядового, а в армії служив наводчиком танку.
На війн в Україні військовий країни-агресорки втік з танку та укрився у місцевого жителя в селищі Шестакове Чугуївського району. За його словами, планував після війни поїхати до своєї сім'ї в Україні"
Своєю чергою, чоловік, який заховав росіянина каже, що вирішив просто "допомогти цьому хлопцю, ховав від росіян чекав, коли прийде СБУ".
"Він покривав його в себе дома понад місяць, вдаючи його за сина. Чому він одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець, надаючи допомогу державі-агресорці РФ, буде з'ясовувати слідства. Обох затримано", - зазначив Болвінов.
Як повідомлялося, українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "грузом 200" забиті "битком". Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
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