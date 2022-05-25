Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців двох областей України

Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців двох областей України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконні дії щодо української території.

У середу, 25 травня, Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться в його указі.

Фактично, цей крок кремлівського диктатора означає примусову паспортизацію жителів українських територій, які зараз тимчасово під контролем РФ.

Зазначається, що указ набуває чинності від дня його підписання.

Указ Путіна

Раніше була інформація, що окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати тимчасово окупований регіон до складу Російської Федерації. "Керівник військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов заявляє, мовляв, обійдуться без референдумів. Натомість буде єдиний "указ" на підставі звернення "керівництва ХНР".

Слід зауважити, що президент Володимир Зеленський раніше заявив: якщо буде проведений псевдореферендум в Херсоні, то Україна вийде з переговорного процесу.

Читайте також: