США виділили $4 млн допомоги Україні на розмінування територій

США надали допомогу, щоб українські родини могли безпечно повертатися додому.

Цього тижня США надали $4 млн нової допомоги Україні. На виділені кошти буде сформовано 10 команд для розмінування звільнених від російських загарбників територій України.

Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.

"Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки (міжнародній організації гуманітарного розмінування) TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Київській області тисячі квадратних кілометрів залишаються небезпечними через міни.

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