США виділили $4 млн допомоги Україні на розмінування територій

США надали допомогу, щоб українські родини могли безпечно повертатися додому.
Цього тижня США надали $4 млн нової допомоги Україні. На виділені кошти буде сформовано 10 команд для розмінування звільнених від російських загарбників територій України.
Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.
"Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки (міжнародній організації гуманітарного розмінування) TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Київській області тисячі квадратних кілометрів залишаються небезпечними через міни.
Читайте також:
- Хороша новина з Маріуполя: ще двоє саперів "ДНР" підірвались в "Азовсталі"
- Чотирилапе військо: історії собак, які несуть службу та наближають перемогу України
- Колумбійські фахівці навчатимуть українських солдатів: команда уже вирушила до Європи