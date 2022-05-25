США выделили $4 млн помощи Украине на разминирование территорий

США предоставили помощь, чтобы украинские семьи могли безопасно возвращаться домой.

На этой неделе США предоставили $4 млн новой помощи Украине. На выделенные средства будут сформированы 10 команд для разминирования освобожденных от российских захватчиков территорий Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки (международной организации гуманитарного разминирования) TheHALOTrust в Украине, на которые будет задействовано 10 команд для очистки территорий от российских наземных мин и неразорванных бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой, в свои громады", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области тысячи квадратных километров остаются опасными из-за мин.

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