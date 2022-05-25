На экс-президента США готовилось покушение

Гражданина Ирака обвинили в заговоре по поводу убийства бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.

Во вторник, 24 мая, в США задержали гражданина Ирака, который был связан с террористической организацией ИГИЛ, за то, что он пытался организовать покушение на бывшего президента Джорджа Буша-младшего.

Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции США со ссылкой на ФБР.

Злоумышленником был 52-летний Шихаб Ахмед Шихаб, легально прибывший в Соединенные Штаты в 2020 году и проживавший в штате Огайо. В Колумбусе он работал на рынках и в ресторанах. В то же время иракец пытался завербовать своих сограждан и перевезти их в США, чтобы совершить нападение на экс-президента. После совершения задуманного он намеревался вывезти сообщников через границу с Мексикой.

Шихаб несколько раз посетил Техас, где проживает бывший глава Белого дома, где пытался собрать информацию о Буше-младшем.

В марте 2022 года в гостиничном номере города Колумбус он провел встречу с заговорщиками, которые на самом деле были агентами ФБР под прикрытием, чтобы посмотреть на образцы огнестрельного оружия и униформы правоохранительных органов.

"Заговорщики хотели убить бывшего президента Буша, поскольку считали, что он ответственен за смерть многих иракцев во время американской военной операции в Ираке", — говорится в документе.

В сообщении отметили, что попытка незаконного ввоза в Соединенные Штаты является федеральным преступлением, за которое грозит до 10 лет лишения свободы. Пособничество и содействие покушению на убийство бывшего чиновника Соединенных Штатов влечет потенциальное лишение свободы сроком до 20 лет.

Напомним, в среду, 25 мая, во время завершения визита президента США Джо Байдена в Азию вооруженные силы КНДР совершили запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

В Вашингтоне попрощались с Джорджем Бушем-старшим

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