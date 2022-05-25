На експрезидента США готувався замах

Громадянина Іраку звинуватили у змові щодо вбивства колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого.

У вівторок, 24 травня, у США затримали громадянина Іраку, який був пов’язаний з терористичною організацією ІДІЛ, за те, що він намагався організувати замах на колишнього президента Джорджа Буша-молодшого.

Про це повідомили на сайті Міністерства юстиції США з посиланням на ФБР.

Зловмисником був 52-річний Шихаб Ахмед Шихаб, який легально прибув до Сполучених Штатів у 2020 році та проживав у штаті Огайо. У місті Колумбус він працював на ринках і в ресторанах. Водночас іракець намагався завербувати своїх співгромадян і перевезти їх до США, щоб вчинити напад на експрезидента. Після скоєння задуманого він мав намір вивезти спільників через кордон з Мексикою.

Шихаб кілька разів відвідав Техас, де проживає колишній очільник Білого дому, де намагався зібрати інформацію про Буша-молодшого.

У березні 2022 року в готельному номері міста Колумбус він провів зустріч зі “змовниками”, які насправді були агентами ФБР під прикриттям, щоб подивитися на зразки вогнепальної зброї та уніформи правоохоронних органів.

"Змовники хотіли вбити колишнього президента Буша, оскільки вважали, що він відповідальний за смерть багатьох іракців під час американської військової операції в Іраку", - йдеться в документі.

У повідомленні зазначили, що спроба незаконного ввезення особи в Сполучені Штати є федеральним злочином, за який загрожує до 10 років позбавлення волі. Пособництво та сприяння замаху на вбивство колишнього чиновника Сполучених Штатів тягне за собою потенційне позбавлення волі на строк до 20 років.

Нагадаємо, у середу, 25 травня, під час завершення візиту президента США Джо Байдена до Азії збройні сили КНДР здійснили запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

У Вашингтоні попрощались з Джорджем Бушем-старшим

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