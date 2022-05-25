Спецпризначенці "Росгвардії" потрапили в полон і приголомшують зізнаннями

Військова контррозвідка надало можливість поспілкуватися з російськими спецпризначенцями, які нещодавно потрапили в український полон у Миколаївській області, у заповіднику Кінбурнська коса.

Російські окупанти приголомшують зізнаннями, йдеться в ТСН.

Спецпризначенці «Росгвардії» потрапили в український полон на Кінбурнській косі. Окупанти намагаються взяти під свій контроль цей унікальний заповідник і перетворюють культове місце відпочинку українців на зону війни. Трьох, яких відправили вперед зустрілися з українською розвідкою. «Було ухвалено рішення не вступати в бойовий зіткнення, а виконати команду української армії "скласти зброю"", каже полонений Сергій Погорєлов.

Загін "Росгвардії", де вони служать, був розбитий під Чорнобаївкою. І зараз вони всі повторюють відому російську мантру про те, що не знали, куди їдуть. «Спочатку нам пояснювали, що ми їдемо на навчання. Ми, виходить, здали документи та телефони, ми були без засобів зв'язку, без документів", - твердить старший лейтенант "Росгвардії" Андрій Таскаєв.

Старлей Андрій Таскаєв, єдиний офіцер в групі, намагається переконати, - про злочини російської армії в Україні дізнався лише в полоні. «Знаю, у мене в голові це не вкладається, нормальній людині такі думки на думку точно не спадають", - запевняє він.

Але його профіль в соцмережі твердить інше - Таскаєв та його приятель, теж, ймовірно, окупант, обговорюють вкрадені речі українців. Планують «намутити ще». Зношені чоботи, напівпорожні пляшки парфумів, дешева електроніка - хвалять українські «талани», зняті з невідомого солдата, називають їх НАТОвськими. Це еліта Росгвардії - Таскаєв з підлеглими служить у спеціальному морському загоні бойових пловців, який охороняє Кримський міст. В Україні воює за американські гроші – 53 долара за добу.

Сергій Погорєлов ще додає, що його мати родом із Закарпаття, а сестра Альона живе у Харкові. Так от, нещодавно, зізнається Сергій, батько повідомив росгвардійця, що його сестра втратила під російськими бомбами чоловіка і маленьку дитину. «Руками моїх соратників було завдано моїм родичам шкоди», - каже він і боязливо уникає слова «вбивство».

Страх перед нелюдом Путіним сильніше, аніж любов до рідних людей. «Чинна влада вона єдина сильна влада. Якщо ти пливеш не за течією, ти взагалі не пливеш. І якщо ти робиш якісь натяки проти течії, тебе притягнуть за це, і твоє життя буде зіпсоване", - каже він.

Всі троє обіцяють, що не повернуться до України, якщо їх обміняють. Але слабо віриться тим, чий страх перед царем сильніший за любов до близьких.

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