Спецназовцы "Росгвардии" попали в плен и ошеломляют признаниями

Военная контрразведка предоставила возможность пообщаться с российскими спецназовцами, недавно попавшими в украинский плен в Николаевской области, в заповеднике Кинбурнская коса.

Российские оккупанты ошеломляют признаниями, говорится в ТСН.

Спецназовцы «Росгвардии» попали в украинский плен на Кинбурнской косе. Оккупанты пытаются взять под свой контроль этот уникальный заповедник и превращают культовое место отдыха украинцев в зону войны. Троих, которых отправили вперед, встретились с украинской разведкой. «Было принято решение не вступать в боевое столкновение, а выполнить команду украинской армии "сложить оружие"», – говорит пленный Сергей Погорелов.

Отряд "Росгвардии", где они служат, был разбит под Чернобаевкой. И сейчас они все повторяют известную российскую мантру о том, что не знали, куда едут. «Сначала нам объясняли, что мы едем на учебу. Мы, значит, сдали документы и телефоны, мы были без средств связи, без документов", — утверждает старший лейтенант "Росгвардии" Андрей Таскаев.

Также читайте Самоходные гаубицы Caesar уже бьют врага на фронте (фото)

Старлей Андрей Таскаев, единственный офицер в группе, пытается убедить — о преступлениях российской армии в Украине узнал только в плену. «Знаю, у меня в голове это не укладывается, нормальному человеку такие мысли в голову точно не приходят», — уверяет он.

Но его профиль в соцсети утверждает другое — Таскаев и его приятель тоже, вероятно, оккупант, обсуждают украденные вещи украинцев. Планируют «намутить еще». Изношенные сапоги, полупустые бутылки духов, дешевая электроника – хвалят украинские «таланы», снятые с неизвестного солдата, называют их НАТОвскими. Это элита Росгвардии - Таскаев с подчиненными служит в специальном морском отряде боевых пловцов, охраняемом Крымским мостом. В Украине воюет за американские деньги – 53 доллара в сутки.

Сергей Погорелов еще добавляет, что его мать родом из Закарпатья, а сестра Алена живет в Харькове. Так вот, недавно признается Сергей, отец сообщил росгвардейцу, что его сестра потеряла под российскими бомбами мужа и маленького ребенка. «Руками моих соратников было причинено моим родственникам вред», – говорит он и трусливо избегает слова «убийство».

Страх перед извергом Путиным сильнее, чем любовь к родным людям. «Действующая власть она единственная сильная власть. Если ты плывешь не по течению, ты вообще не плывешь. И если ты делаешь какие-то намеки против течения, тебя привлекут за это, и твоя жизнь будет испорчена», – говорит он.

Все трое обещают, что не вернутся в Украину, если они будут обменены. Но слабо верится тем, чей страх перед царем сильнее любви к близким.

Читайте также:

Российские кафиры в форме бойцов ВСУ пытались захватить наблюдательный пункт

Из крейсера "Москва" россияне забрали тела погибших моряков и секретные материалы — разведка

"Салют" для Байдена: во время визита президента США в Азию в КНДР совершили запуски баллистических ракет