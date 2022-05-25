25 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

25 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

25 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

25 мая 2022 – среда. 91-й день войны России против Украины. 145-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 мая – День филолога. Профессиональный праздник специалистов, помогающих сохранить литературное и языковое наследие, человечество, а также придавать словам изысканной формы.

25 мая – День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Событие было введено 29 апреля 2021 президентом Владимиром Зеленским.

Также 25 мая — День пропавших без вести детей. Важное событие, начатое в 2002 году Международным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Символом события является цветок незабудка.

А еще 25 мая — День Африки. Событие начало ООН в 1999 году. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1963 года в Эфиопии была создана Организация Африканского Единства.

25 мая — Всемирный день щитовидной железы. Это событие установила Европейская тироидная организация в 2009 году. Щитовидная железа – это орган эндокринной системы, вырабатывающий необходимые для полноценного функционирования организма гормоны.

Также 25 мая – Международный день рассеянного склероза. Выпадает на последнюю среду мая. Событие было начато Международной федерацией обществ рассеянного склероза. Это аутоиммунное заболевание, повреждающее спинной и головной мозг человека, его нервную систему. Первый случай был описан французским врачом Жаном Крювелье в 1835 году.

А еще 25 мая – Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Событие было начато Европейским парламентом 2019 года. Дату избрали в честь дня, когда был убит членами коммунистической партии ротмистр Витольд Пилецкий.

25 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

25 мая – день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского / Фото: commons.wikimedia.org

25 мая в церковном календаре – день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского. Епифаний родился в Финикийском крае, в единственные иудеи, жившие недалеко от реки Елевтра. Родители его были земледельцами. Кроме Епифании у них была еще дочь Калитропия. В молодом возрасте он принял монашеский постриг и начал подражать благотворительной жизни.

Родиной же Германа был Константинополь. Его отец — сенатор которого убил из-за зависти Константин по прозвищу Погонат. Тогда велел схватить и сына его, а затем отдал Германа в церковный клирический чин, чтобы тот не мог отомстить.

Памятные даты 25 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 25 мая:

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996 год — в Киеве освящают первую в Киевской Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;

1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;

1926 год – убивают Симона Петлюру;

1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич протягивает на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние (8,2 метра);

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, который был разрушен в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

2001 год – в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей (фруктовый бензин);

2014 год — в Украине обрывают пятого президента — Петра Порошенко.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 мая

Каковы сегодня именины: Герман, Епифаний, Панкратий.

25 мая родились:

1889 год – украинский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский;

1899 год — украинско-американский художник, дизайнер и иллюстратор украинского происхождения Борис Арцыбашев;

1976 год – ирландский актер театра и кино Киллиан Мерфи.

Погода на 25 мая

25 мая в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно с утра до вечера, вечером будет идти дождь. В Харькове ясно до обеда, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +10 ночью. Во Львове +22 днем и +11 ночью. В Харькове +20 днем и +7 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.