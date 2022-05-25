Астрологический прогноз на 25 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя действовать поспешно, необходимо обдумывать каждый свой шаг. Его желательно провести в покое – только так можно будет проанализировать сложившую ситуацию, понять свои достижения и промахи, а также сделать из них важные выводы на будущее. При этом не стоит доходить до самокритики и самоедства – это не лучшим образом скажется на уверенности в себе и, как следствие, успешности действий.

Символ дня: черепаха.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: шпаты.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: заболев, необходимо сразу же обратиться за врачебной помощью и начать лечение.

Сны дня: сны нынешней ночи неоднозначны – они могут оказаться вещими, а могут и обмануть.

Афоризм дня: "Не занятый делом человек никогда не сможет насладиться полным счастьем, на лице бездельника вы всегда найдете отпечаток недовольства и апатии" (Генрих Гейне).

Геометрическая фигура дня: спираль – символ времени и вечности.

Ангел-хранитель дня: Альфар – дарует интуицию и возможность предвидеть будущее.

Магия и мистика дня: хорошее время для гадания на картах Таро – благодаря собственной интуиции можно будет получить ответы на волнующие вопросы.

Табу дня: нежелательно стричься – это негативно скажется не только на внешности, но и на самочувствии.

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