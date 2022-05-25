Астрологічний прогноз на 25 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна поспішати, необхідно обмірковувати кожен свій крок. Його бажано провести в спокої — тільки так можна буде проаналізувати ситуацію, що склалася, зрозуміти свої досягнення і хиби, а також зробити з них важливі висновки на майбутнє. Водночас не варто доходити до самокритики та самоїдства – це не найкраще позначиться на впевненості в собі і, як наслідок, успішності дій.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: шпати.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: захворівши, необхідно одразу жзвернутися за лікарською допомогою та розпочати лікування.

Сни дня: сни нинішньої ночі неоднозначні — вони можуть виявитися пророчими, а можуть і обдурити.

Афоризм дня: "Незайнята справою людина ніколи не зможе насолодитися повним щастям, на обличчі нероби ви завжди знайдете відбиток невдоволення та апатії" (Генріх Гейне).

Геометрична фігура дня: спіраль – символ часу та вічності.

Ангел-охоронець дня: Альфар – дарує інтуїцію та можливість передбачати майбутнє.

Магія та містика дня: гарний час для ворожіння на картах Таро – завдяки власній інтуїції можна буде отримати відповіді на бентежливі запитання.

Табу дня: небажано стригтися – це негативно позначиться як на зовнішності, так і на самопочутті.

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