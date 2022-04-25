Гороскоп кохання на травень 2022 року

Складний місяць для сфери кохання, романтичних та сімейних стосунків. Венера, планета кохання, від 2 до 28 травня рухається за знаком свого вигнання – Овном. Жіноча планета у чоловічому знаку створює особливу атмосферу, на тлі якої розгортаються пристрасні взаємини, аж до биття посуду та фізичного насильства.

Венера – богиня кохання, творчості та комфорту. Овен – вогненний знак, ключовими словами якого є ініціатива та войовничість. Жага та емоцій, бажання отримати все й одразу, може призводити до драматичних ситуацій.

Несприятливий транзит Венери збігається з коридором затемнень (30 квітня – 16 травня 2022 р.), а також з періодом ретроградного Меркурія ( 3 квітня – 10 травня 2022 р.), що ще більше наголошує на складних проблемах у сфері особистих взаємин.

Під впливом яскравих вражень і сильної фізичної енергії, виникає прагнення незалежності, менше приділяється уваги партнеру, не враховуються його інтереси, через що може статися охолодження почуттів. У травні 2022-го велика ймовірність здійснити вчинки, які викликатимуть сумні спогади та жалю ще довгий час.

Від 25 травня до Овен зайде Марс, який ще більше активізує прояви Венери у цьому знаку. Люди стануть дуже спонтанними та мінливими, з'явиться схильність до шалених закоханостей та драматичного з'ясування стосунків. Якщо ваш партнер і без того емоційний, то в травні, в запалі пристрасті, він здатний на все.

З одного боку, люди наполегливі та сильні у своїх бажаннях, прагнуть завоювати увагу потенційного партнера, але з іншого боку, пристрасть швидко перегорає. Травень — неспокійний період для любовної сфери, тому потрібно намагатися включати розум якнайчастіше, щоб уникнути помилок, від яких потім може бути боляче.

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ОВЕН

Насичений місяць, очікується всього – від романтики до бурхливого розриву взаємин. Прекрасний період відновлення давніх відносин. У другій половині місяця можуть нагадати себе історії давніх взаємин. Навряд чи ви будете задоволені своїм особистим життям, але в будь-якому разі отримані уроки будуть корисні. Можливі нові цікаві знайомства, проте, не поспішайте ухвалювати рішення, оскільки через кілька ваших бажань вони можуть змінитися.

ТЕЛЕЦЬ

Будьте готові до складнощів та неприємностей у сфері взаємин. Крім того, що ваш управитель у статусі вигнання у травні, так ще й затемнення, а також ретроградний Меркурій у вашому знаку забезпечать різними емоційними станами. У травні до вас притягуються пристрасні, емоційні та ризиковані представники протилежної статі, тому місяць не можна назвати спокійним. Будьте обережні, особливо у темну пору доби, оскільки в цей час великий ризик зустріти агресивну або надто наполегливу людину.

БЛИЗНЯТА

Перша половина травня, загалом, спокійна, може навіть виявитися трохи нудним періодом, порівняно з попереднім місяцем. Можуть несподівано швидко початися дружні або любовні стосунки, однак через місяць вони можуть також швидко закінчитися. Якщо у вас вже є партнер, то, доклавши певні старання, зможете покращити якість спілкування, вирішите питання, які давно хвилюють, закриєте старі теми. Друга та третя декади місяця запам'ятаються надовго, можливі зустрічі з колишніми коханими чи отримання важливих новин про їхнє життя.

РАК

Травень – найважливіший місяць 2022 року, у цей період можливі доленосні зустрічі чи виникнення сильної закоханості до людини, яку раніше зовсім не розглядали як романтичного партнера. Якщо ви у стосунках чи тим більше у шлюбі – бережіть свого партнера, прислухайтеся до його слів, враховуйте його бажання, йдіть на компроміси, вирішуйте справи за допомогою діалогу. Події, що трапилися з вами у травні, особливо у любовних та сімейних стосунках, стануть початком важливого життєвого етапу.

ЛЕВ

Найкращий час для налагодження сімейних зв'язків, визнання помилок, оновлень у романтичній сфері. Намагайтеся докласти максимум зусиль, оскільки від вас залежить дуже багато в особистих стосунках. Ваші дії принесуть свої плоди, яких ви заслужили. Щоб зберегти мир і спокій у сім'ї, зараз особливо важливо навчитися балансувати між працею та відпочинком, між соціальним життям та сімейним. У середині травня можуть виникнути обставини, які дуже вплинуть на ваше майбутнє.

ДІВА

Вам щастить більше, ніж решті, навіть у найбільш критичній ситуації вдається знайти спосіб отримати максимум задоволення, незважаючи на зовнішні напружені умови. У любовних стосунках відбувається багато чого, особливо із давнім партнером. Якщо ви давно мріяли про поповнення у сім'ї, бажана подія може статися. Також можуть вдало вирішитися майнові питання, а можливо, ви домовитесь з коханою людиною про те, де ж ви зможете осеитися.

ТЕРЕЗИ

Час глибоких трансформацій у сфері кохання. Випробування кризою та оновлення власного життєвого світу. У другій половині травня ситуація поліпшується, з'являється можливість виправити допущені раніше помилки. Представники протилежної статі приділяють вам знаки уваги, тому можете цим скористатися, щоб вирішити свої професійні чи матеріальні проблеми. Сімейні справи, майнові питання завдають безліч клопоту, але залишити їх на потім ви не можете.

СКОРПІОН

Проблеми загартовують характер, а в складних ситуаціях перевіряються партнери. Можливі розчарування та розставання, а також часто необґрунтовані ревнощі та підозри. Оточення змінюється, велика ймовірність появи людей з минулого, зокрема колишніх коханих. Корисні відверті розмови, спогади про щасливі події та з'ясування причин розлуки. Після цього ви відчуєте полегшення, піде туга, камінь упаде з душі. Якщо вам дорогі стосунки і ви виявите ініціативу, то зможете їх повернути.

СТРІЛЕЦЬ

Любовне життя дуже інтенсивне і драматичне, але у другій половині місяця настає етап насичення – емоції стихають, відкриваються всі недоліки партнера, виникає гостре бажання кардинально змінити своє життя. Легко можете вплутатися в авантюру, потрапити під вплив нової харизматичного знайомого, особливо протилежної статі. До кінця місяця ваше оточення показує справжнє обличчя — хтось назавжди зникає з життя, а хтось може стати дуже близькою людиною.

КОЗОРІГ

Особисті взаємини переплітаються з діловими, через що виникають проблеми у професійній сфері. Любовні інтриги на роботі, сцени ревнощів та з'ясування стосунків усередині колективу – так чи так, ви берете участь у цьому. Навіть якщо ви намагаєтеся бути осторонь цього, оточення вас втягує в цей процес. Бережіть свою репутацію, не варто зараз ризикувати наявними стосунками. Уникайте публічності та займайтеся сім'єю, домашніми справами, зустрічайтеся з рідними.

ВОДОЛІЙ

Все дуже непросто у найближчий місяць, виникають додаткові обмеження, перешкоди на шляху зближення з коханою людиною чи потенційним партнером. Із представниками протилежної статі виникають конфлікти, взаємні претензії. У третій декаді місяця складнощі поступово зникнуть, можливо, ви знайдете баланс у стосунках із давнім чи навіть із колишнім партнером. Може виникнути романтичний зв'язок у поїздці, кохання на відстані, цікаві стосунки з листування.

РИБИ

Ви можете багато чого змінити у своєму житті, покращити якість життя, якщо зважитеся на кардинальні зміни. Можливо, це переїзд до іншої країни чи іншого міста. А можливо настав час поставити крапку в токсичних стосунках і почати життя з чистого аркуша. Період позбавлення від старого та безперспективного. Змінюється оточення, з'являються найцікавіші люди, нові романтичні знайомства. Можливі неприємні звістки про життя дорогої вам людини, а ваша підтримка виявиться їй дуже корисною.

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