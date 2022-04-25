Любовный гороскоп на май 2022 года

Сложный месяц для любовной сферы, романтических и семейных отношений. Венера, планета любви, со 2 по 28 мая движется по знаку своего изгнания – по Овну. Женская планета в мужском знаке создает особую атмосферу, на фоне которой разворачиваются страстные взаимоотношения, вплоть до битья посуды и физического насилия.

Венера – богиня любви, творчества и комфорта. Овен – огненный знак, ключевыми словами которого являются инициатива и воинственность. Жажда эмоций и желание получить все и сразу могут приводить к драматическим ситуациям.

Неблагоприятный транзит Венеры совпадает с коридором затмений (30 апреля – 16 мая 2022), а также с периодом ретроградного Меркурия (10 мая – 3 апреля 2022), что еще больше акцентирует трудноразрешимые проблемы в сфере личных взаимоотношений.

Под влиянием ярких впечатлений и сильной физической энергии, возникает стремление к независимости, меньше уделяется внимания партнеру, не учитываются его интересы, из-за чего может случиться охлаждение чувств. В мае 2022 велика вероятность совершить поступки, которые будут вызывать грустные воспоминания и сожаления еще долгое время.

С 25 мая в Овен зайдет Марс, еще больше активизирует проявления Венеры в этом знаке. Люди станут очень спонтанными и переменчивыми, появится склонность к безумным влюбленностям и драматическому выяснению отношений. Если ваш партнер и без того эмоциональный, то в мае в пылу страсти он способен на все.

С одной стороны, люди настойчивы и сильны в своих желаниях, стремятся завоевать внимание потенциального партнера, но с другой стороны - страсть быстро перегорает. Май – беспокойный период для любовной сферы, поэтому нужно постараться включать разум как можно чаще, чтобы избежать ошибок, от которых потом может быть мучительно больно.

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ОВЕН

Насыщенный месяц, можно ожидать всего – от романтики до бурного разрыва взаимоотношений. Прекрасный период для возобновления давних отношений. Во второй половине месяца могут напомнить о себе истории давних взаимоотношений. Вряд ли вы будете удовлетворены своей личной жизнью, но в любом случае полученные уроки будут полезны. Возможны новые интересные знакомства, однако не торопитесь принимать решения, т.к. через несколько ваши желания могут измениться.

ТЕЛЕЦ

Будьте готовы к сложностям и неприятностям в сфере взаимоотношений. Кроме того что ваш управитель в статусе изгнания в мае, так еще и затмение, а также ретроградный Меркурий в вашем знаке обеспечат различными эмоциональными состояниями. В мае к вам притягиваются страстные, эмоциональные и рискованные представители противоположного пола, поэтому месяц нельзя назвать спокойным. Будьте осторожны, особенно в темное время суток, т.к. в это время велик риск встретить агрессивного или слишком настойчивого человека.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина мая в целом спокойная, может даже оказаться немного скучноватым периодом, по сравнению с предыдущим месяцем. Могут неожиданно быстро завязаться дружеские или любовные отношения, однако через месяц они могут также быстро закончиться. Если у вас уже есть партнер, то, приложив определенные старания, сможете улучшить качество общения, решите давно волнующие вопросы, закроете старые темы. Вторая и третья декада месяца запомнится надолго, возможны встречи с бывшими любимыми или получение важных новостей об их жизни.

РАК

Май – важнейший месяц 2022 года, в этот период возможны судьбоносные встречи или возникновение сильной влюбленности к человеку, которого раньше вовсе не рассматривали как романтического партнера. Если вы в отношениях или тем более в браке – берегите своего партнера, прислушивайтесь к его словам, учитывайте его желания, идите на компромиссы, решайте дела с помощью диалога. События, случившиеся с вами в мае, особенно в любовных и семейных отношениях, станут началом важного жизненного этапа.

ЛЕВ

Лучшее время для налаживания семейных связей, признания ошибок, обновлений в романтической сфере. Постарайтесь приложить максимум усилий, т.к. от вас зависит очень многое в личных отношениях. Ваши действия принесут свои плоды, которые вы заслужили. Чтобы сохранить мир и покой в семье, сейчас особенно важно научиться балансировать между трудом и отдыхом, между социальной жизнью и семейной. В середине мая могут возникнуть обстоятельства, которые очень сильно повлияют на ваше будущее.

ДЕВА

Вам везет больше, чем всем остальным, даже в самой критической ситуации удается найти способ получить максимум удовольствия, несмотря на внешние напряженные условия. В любовных отношениях происходит много чего, особенно с давним партнером. Если вы давно мечтали о прибавлении в семье, желанное событие может произойти. Также могут благополучно решиться имущественные вопросы, а может быть, наконец-то договоритесь с любимым человеком о том, где же вы сможете обосноваться.

ВЕСЫ

Время глубоких трансформаций в любовной сфере. Испытание кризисом и обновление собственного жизненного мира. Во второй половине мая ситуация улучшается, появляется возможность исправить допущенные ранее ошибки. Представители противоположного пола уделяют вам знаки внимания, поэтому можете этим воспользоваться, чтобы решить свои профессиональные или материальные проблемы. Семейные дела, имущественные вопросы доставляют множество хлопот, но оставить их на потом вы не можете.

СКОРПИОН

Трудности закаляют характер, а в сложных ситуациях проверяются партнеры. Возможны разочарования и расставания, а также часто необоснованная ревность и подозрения. Окружение меняется, велика вероятность появления людей из прошлого, в том числе бывших любимых. Полезны откровенные разговоры, воспоминания о счастливых событиях и выяснение причин расставания. После этого вы почувствуете облегчение, уйдет тоска, камень упадет с души. Если вам дороги отношения и вы проявите инициативу, то сможете их вернуть.

СТРЕЛЕЦ

Любовная жизнь очень интенсивна и драматична, но во второй половине месяца наступает этап насыщения – эмоции стихают, открываются все недостатки партнера, возникает острое желание кардинально изменить свою жизнь. Легко можете ввязаться в авантюру, попасть под влияние нового харизматичного знакомого, особенно противоположного пола. К концу месяца ваше окружение показывает истинное лицо – кто-то навсегда исчезает из жизни, а кто-то может стать очень близким человеком.

КОЗЕРОГ

Личные отношения переплетаются с деловыми, из-за чего возникают трудности в профессиональной сфере. Любовные интриги на работе, сцены ревности и выяснения отношений внутри коллектива – так или иначе, вы принимаете в этом участие. Даже если вы стараетесь быть в стороне от этого, окружение вас втягивает в этот процесс. Берегите свою репутацию, не стоит сейчас рисковать существующими взаимоотношениями. Избегайте публичности и занимайтесь семьей, домашними делами, встречайтесь с родными.

ВОДОЛЕЙ

Все очень непросто в ближайший месяц, возникают дополнительные ограничения, препятствия на пути сближения с любимым человеком или потенциальным партнером. С представителями противоположного пола возникают конфликты, взаимные претензии. В третьей декаде месяца сложности постепенно исчезнут, возможно, вы найдете баланс в отношениях с давним или даже с бывшим партнером. Может возникнуть романтическая связь в поездке, любовь на расстоянии, интересные отношения по переписке.

РЫБЫ

Вы можете многое изменить в своей жизни, улучшить качество жизни, если решитесь на кардинальные перемены. Может быть, это переезд в другую страну или в другой город. А может быть пришло время поставить точку в токсичных отношениях и начать жизнь с чистого листа. Период избавления от старого и бесперспективного. Меняется окружение, появляются интересные люди, новые романтические знакомства. Возможны неприятные известия о жизни дорогого вам человека, а ваша поддержка окажется ему очень полезной.

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