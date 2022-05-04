Зеленский назвал задачу номер 1 в войне против России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первоочередной задаче в войне против России и военной ситуации в стране.

Глава государства заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть незаконно аннексированный Крым.

Об этом он сказал в беседе с журналистом The Wall Street Journal.

"Наша задача номер 1 – восстановить территориальную целостность, отправить и дожать войска Российской Федерации на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно, и все же, я считаю, что мы сможем, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, как можем, потом перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией и поэтому я считаю, что нам нужно выдержать, выжать максимально Россию с нашей территории благодаря тому или инному оружию и санкционной поддержки наших партнеров. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров", — сказал Зеленский.

Сколько времени это продлится, президент отметил, что затрудняется ответить.

"Здесь у меня гарантий нет. Гарантии есть и уверенность в людях, уверенность в Вооруженных Силах, уверенность в себе, в том, что будет победа. Мы сейчас видим, что мы не отступаем. На сегодня – это уже новый этап", – сказал глава страны.

По его словам, украинские военные удерживают свои позиции.

"Где-то мы на каких-то территориях стоим заблокированы российскими военными и техникой. Там мы ждем соответствующую технику, чтобы она появилась с нашей стороны, чтобы мы могли давить и работать вперед. А на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад", – сказал глава государства.

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